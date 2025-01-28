GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de, Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Tatar, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının halen daha tamamlanmamış olması ile ilgili konuştu…

DENKTAŞ’IN ANIT MEZARI… “BENİM DE ARZUM EN KISA ZAMANDA ORANIN TAMAMLANMASIDIR”

Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının hala daha tamamlanamamış olmasına Denktaş ailesinin tepkili olmasını değerlendiren Tatar, “Bu devlet kurucu cumhurbaşkanımıza büyük saygı duyuyor. Dr. Fazıl küçük ve Denktaş’ın adını anıyoruz. Seçildiğim günden bugüne Denktaş sevgisiyle bu işleri yürüttük. Anıt meselesinde Denktaş’ın vefatından sonra İrsen Küçük başbakan ben maliye bakanıydım. Türkiye düzeyinde en üst görüşmelerle iki mezarın da yan yana olması yönünde görüşmeler yaptık. Ama aile ayrı istedi. Buna saygı duyduk. Şuan orada bir eser vardır. Benim de arzum en kısa zamanda oranın tamamlanmasıdır. Eksiklikler var ama en kısa zamanda tamamlanacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.