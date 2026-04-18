Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Çevre Koruma Dairesi Hava Kalitesi İzleme Ağı’ndan elde ettiği saatlik verilere göre, günlük ortalama 50 mikrogram/metreküp olması gereken değerler; Lefkoşa'da 257, Girne’de 878, Gazimağusa’da bin 469, Alevkayası’nda 832 ve Teknecik’te ise 811 olarak ölçüldü.

-Mağusa’da değerler normalin 30 katı üzerinde...

Ölçümlere göre havadaki toz; Lefkoşa'da normalin 5, Girne, Alevkayası ve Teknecik'te yaklaşık 17 ve Gazimağusa’da ise 30 kat üzerine çıktı.

-Tozunlu havanın bu gece yarısından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nin ihbarına göre, çarşambadan bu yana hava kirliliği yaratan tozlu havanın bu gece yarısından itibaren yağışla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uzmanlar, toza karşı hassasiyeti, kronik akciğer hastalığı olanları ve risk grubundaki vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.