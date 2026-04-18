Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, K.V. (K-22) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Gemikonağı’nda Şht. Salahi Mehmet Sokak üzerinde meydana gelen kazada ise, S.U. (K-27) 159 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanırken karşı yönden gelen S.T. (E-22) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan S.U., kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Alkollü araç kullanan sürücü tutuklandı.

Gazimağusa - Karpaz Anayolu’nda meydana gelen bir diğer kazada, K.S. (K-30) alkollü olduğu sırada kavşakta öncelik hakkı vermeden anayola çıkınca, sürücüsü henüz tespit edilemeyen araçla çarpıştı. Kazada yaralanan K.S. ile araçta yolcu olarak bulunan S.P. (K-27) hastaneye kaldırıldı. S.P. taburcu edilirken, K.S. müşahede altına alındı. Diğer araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

İskele - Ercan Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, A.A. (E-23) yönetimindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Güzelyurt’ta meydana gelen kazada ise, U.Q. (E-33) 128 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanırken park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç başka bir araca daha çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Tüm kazalarla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.