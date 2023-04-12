Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite toplantıda, “Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası”nı oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

BAŞVURU YAPILMAZSA HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAYACAK

Yasada yapılan değişiklikle maaşlardan yapılacak kesintinin gönüllülük esasına göre kişinin başvurusu ile yapılmasına, başvuru yapıldığı takdirde ise kesinti miktar ve süresini başvuru sahibinin belirlemesine imkan sağlandı. Başvuru yapılmadığı takdirde ise herhangi bir kesintinin yapılmayacağı belirtildi.

ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ’NİN PROJE HARCAMALARINA KATKI AMAÇLANIYOR

Bu kapsamda tahsil edilecek maaş kesintilerinin, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yapacağı okul, anıt, spor salonu ve benzeri proje harcamalarına katkı yapması amaçlandı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan komite toplantısına Komite Üyesi UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, YDP Milletvekili Talip Atalay ve DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu katıldı. Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekili Hasan Küçük de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer de katılarak, konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.