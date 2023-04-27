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UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığındaki komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Erkut Şahali, Komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve Bağımsız Milletvekili Jale R. Rogers katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak katılan Başbakanlık’tan, Maliye Bakanlığı’ndan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yetkililer, konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite toplantıda davetlilerin görüşlerini dinledi.

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