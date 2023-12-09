Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve Sarı-Lacivertliler'in efsane isimlerinden olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, zorlu Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi öncesi paylaşımda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan,Brezilyalı eski futbolcu, "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı. Alex de Souza'nın paylaşımını Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred de beğendi.

KARTAL'A 12 GOL

Sarı-Lacivertli formayı giydiği dönemde Beşiktaş karşısında 20 kez sahaya çıkan Alex de Souza bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandırmayı başardı.