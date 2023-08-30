Polis, Güney Kıbrıs’ta elektrik hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün 08.30-17.00 saatleri arasında Derinya Kara Geçiş Kapısı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri tarafından geçişlere kapatılacağı yönünde bilgi aldığını duyurarak, halkı bugün belirtilen saatlerde Akyar Kara Geçiş Kapısı’nı kullanmaya çağırdı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “30 Ağustos 2023 tarihinde, GKRY bölgesinde Derinya Kara Geçiş Kapısı'nda elektrik hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle GKRY yetkilileri tarafından 08.30-17.00 saatleri arasında Derinya Geçiş Kapısı'nın geçişlere kapatılacağı yönünde bilgi alınmıştır. Bu bağlamda, halkımızın mağduriyet yaşamaması adına, KKTC'den GKRY bölgesine geçecek kişilerin anılan tarih ve saatler arasında Derinya Kara Geçiş Kapısı yerine Akyar Kara Geçiş Kapısı'nı kullanmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.