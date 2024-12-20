Derinya’da “Kaminia” bölgesindeki ara bölgede bu sabah Kıbrıslı Rum çiftçiler ile BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) mensupları arasında gerginlik yaşandı.

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü’nden (UNFICYP) konuyla ilgili yapılan açıklamada, ara bölge içerisindeki ateşkes hattı yakınında tarım yapılmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

UNFICYP Sözcüsü Alim SİDDİQUE tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün erken saatlerde bir çiftçinin, Derinya yakınlarındaki ara bölge içindeki kuzey ateşkes hattını geçmesini engelleyen bir Birleşmiş Milletler aracına zarar verdi. Ne yazık ki olay sırasında bir BM Barış Gücü askeri hafif yaralandı. BM Barış Gücü’nün güvenliğine yönelik tehditler ve BM mallarına zarar verilmesi kabul edilemez ve uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil etmektedir" denildi.

Çiftçinin Rum olduğu belirtilmedi!

Bu arada konuyla ilgili Güney Kıbrıs basın yayın organlarında çıkan haberlerde, söz konusu çiftçilerin Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi. Kıbrıslı Rum çiftçilerin traktörleriyle söz konusu tarım arazisine yaklaşmaya çalıştıkları, Barış Gücü askerleriyle gerginlik yaşadıkları belirtildi. UNFICYP Sözcüsü Alim SİDDİQUE tarafından yapılan açıklamada söz konusu çiftçilerin ''Rum'' olduğundan bahsedilmemesi dikkatlerden kaçmadı.