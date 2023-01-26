Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Derinya Belediye Başkanı Andreas Karayannis, “Astra’ya” yaptığı açıklamada, KKTC’nin genç çiftler için sosyal konut inşa etmeye başlama kararına atıfta bulunarak, bunun KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesiyle ilgili sürekli çabaya dâhil olduğunu öne sürdü.

Sosyal konut inşa edileceği açıklanan söz konusu bölgenin seçilmesinin tesadüf eseri olmadığını, bunun Kıbrıslı Rumlara ait bir tarım alanı olduğunu dile getiren Karayannis, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra BM’yi bilgilendirdiklerini, bununla birlikte şu ana kadar yeni bir şey olmadığını ifade etti.

Açıklamasında konu hakkında girişimler ve istişareler yapılması gerektiğini de dile getiren Karayannis, BM aracılığıyla, Mağusa’nın yeni belediye başkanıyla iletişime geçmeyi isteyeceklerini sözlerine ekledi.