Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Fezile Kesat, olguları aktardı. Polis, zanlının 13 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda giriş işlemleri sırasında, rutin denetim yapan narkotik ekipleri eşliğindeki detektör köpek Lokum’un tepki vermesi üzerine tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, valizinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade etti. Bu süre zarfında ele geçirilen maddenin analize gönderildiği belirtildi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve aleyhine getirilen davalara da kabul yönünde cevap verdiğini aktardı. Zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini ve KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Ali Yeğen, suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girdiğini vurgulayarak, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.