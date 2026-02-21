Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Bilal Altun olguları aktardı. Polis, 17.02.2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlının Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, keman kutusu içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.