Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Direnç Has olguları aktardı. Polis, 17 Şubat 2026 tarihinde saat 15:45 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda Kale 8 diye bilinen X-ray cihazında KKTC'den çıkış yapmak isteyen zanlının tasarrufundaki sırt çantası içerisinde bir adet 9 mm çapında MKE 12 9P ibareli canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada mermiyi 12 Şubat 2026 tarihinde Girne turizm limanında KKTC'ye giriş yaptığı esnada beraber getirip KKTC'ye ithal ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, balistiğe gönderilen mermiyle ilgili raporun çıktığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist olarak giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.