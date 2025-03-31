"Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu vurgulayan Bahçeli, elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK’nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini belirtti. Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türkiye’nin milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdiğini, ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın vasat bulmakta olduğunu kaydetti.

İmralı’dan yapılan tarihi çağrıdan sonra milletin umutlu bir bekleyiş içerisinde olduğuna belirten Bahçeli, "Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız. Yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uygulamalıyız. O takdirde yeni bir Türkiye’yle, güvenlikli, huzurlu yeni bir hayatla buluşmamız mümkün olabilecektir." açıklamasını yaptı.

"ÇIKAR ODAKLARI DEVREDE"

Çıkar odaklarını devrede olduğu uyarısında bulunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye’den rahatsızlık duyanlar da devrededir. Terörden, terörün kanlı elinden, bölücülük melanetinden çıkar devşiren odaklar süreci enfekte etmenin yarışındadır. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Büyük değişimlerin fırsatlarla birlikte riskleri de içerdiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu nedenle birçok dinamiğin dikkatli yönetilmesini zaruri kılmaktadır. İmralı’nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir. Sürecin uzun vadeli beklenen başarıya ulaşması için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni atılımlar ve kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli, toplumsal uzlaşı, adalet ve eşitlik esas olmalıdır." dedi.

"HERKES EŞİTTİR TÜRKİYE"

Devletin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, milli ve kapsayıcı, demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntılarının tamamen temizleneceğini belirten Bahçeli, "Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. O sebeple Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı 'Her şeyden önce Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile millî birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyük ve Lider Türkiye’ye giden yolun, toplumsal uzlaşmadan ve milli mutabakattan geçtiğini vurgulayan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Türk milleti bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu vatanda hiçbir sebebin ayrıştıramayacağı kadar kaynaşmıştır. Türk milleti hak ettiği huzur, refah ve mutluluğa sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.