KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Devlet Basımevindeki grevin yarın da 08.00-12.00 saatleri arasında devam edeceğini açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Basımevi’nde uzun bir süredir yaşanan sorunların çözümü yönünde tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen hiçbir olumlu adım atılmaması nedeniyle Pazartesi günü başlatmış oldukları grevle ilgili bugün de Başbakanlığın herhangi bir diyalog çağrısı yapmaması nedeniyle grevin yarın da 08:00-12:00 saatleri arasında devam edeceğini belirtti.