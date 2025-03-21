Dinçyürek yaptığı açıklamada, Devlet Laboratuvarı’nın cihaz parkuru ve yapabilirlik kapasitesinin hızlı bir şekilde geliştirildiğini ifade etti. 5 Temmuz’da yeni binanın inşaatını tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Dinçyürek, “2016 yılında yaşanan yangın sonrasında kısıtlı imkanlarla düşük kapasitede çalışan laboratuvarımızı, dünyanın kabul edebileceği akreditasyon sistemine sahip, uluslararası geçerliliği olan bir merkeze dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan, yaklaşık 2300 metrekare kapalı alana sahip yeni Devlet Laboratuvarı binasında çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Dinçyürek, taşınma sürecine paralel olarak yangından etkilenen milyon Euro değerindeki cihazların da bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin tamamlandığını aktardı. Bu cihazların büyük çoğunluğunun düşük maliyetle tekrar hizmete kazandırıldığını belirtti.

Dinçyürek, temel hedeflerinin bina hazır olduğu zaman tüm cihazların hazır olması, laboratuvarın yaptığı çalışmaları daha üst düzeye çekme ve bina bittiği zaman akreditasyonunu alabilecek altyapısını, önceden tamamlamak olduğunu kaydetti.

Pestisit analizlerinde büyük artış

Gıda güvenliği konusundaki gelişmeleri de paylaşan Bakan Dinçyürek, pestisit analiz parametrelerinin göreve geldikleri dönemde 300 civarında olduğunu, bugün itibarıyla bu sayının 479’a çıkarıldığını kaydetti. Dinçyürek, pazartesi itibarıyla analiz parametrelerinin 617’ye yükseleceğini belirterek, “600’ün üzerinde parametre, dünya standartlarının kabul ettiği en yüksek limitlerdedir. Bu anlamda gıda güvenliği açısından devrim niteliğinde bir adım atıyoruz” Sayın Başbakan’ın direktifleriyle yaptığımız hazırlıklarda gıdadaki pestisit analizlerinin 600’ün üzerine çekilmesi hedefini koymuştuk ifadelerini kullandı. Anavatan Türkiye ile yapılan iş birliği sayesinde bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini de ekledi.

Distile alkollü içkilerde testler yeniden yapılacak

Dinçyürek, 2016 yılındaki yangın sonrasında ülkede yapılamayan distile alkollü içki analizlerinin de yeniden başlayacağını duyurdu. Pazar tersi itibarıyla bu testlerin Devlet Laboratuvarı’nda güvenli bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Dinçyürek, “Bu hem halkımız hem de sanayicimiz için ciddi bir kazanım olacaktır” dedi.

Uyuşturucu ve yeşil reçeteli ilaç analizlerinde artış

Adli kimya sıvı alanındaki analiz kapasitesinin de artırıldığını belirten Dinçyürek, uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi ilaç analizlerinin 43 parametreden 144 parametreye çıkarıldığını, yıl sonuna kadar bu sayının 200’e ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Dinçyürek, 200 değişik analizin uyuşturucu veya yeşil reçeteye tabii kimyasalların, ilaçların analizleri hızlı bir şekilde, parametreleri artmış bir şekilde, güvenli bir şekilde yapılmaya başlandı ve artırılacaktır dedi.

Ağır metal analizleri başladı

Gıda ve sularda ağır metal analizlerinin bu hafta itibarıyla başladığını belirten Dinçyürek, yeni cihazların devreye alınmasıyla bu alandaki eksikliğin giderildiğini kaydetti. Yapılan kalibrasyon ve güvenlik testlerinin ardından analizlerin güvenli şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Bakan Dinçyürek, dört ayrı şubede atılan bu adımların insan sağlığı, üretim, ihracat ve ithalat açısından ülkeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Yeni bina tamamlanana kadar mevcut laboratuvarın daha da güçlendirileceğini belirten Dinçyürek, 2025’in ikinci yarısında tam donanımlı, akreditasyonlu bir devlet laboratuvarını halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.