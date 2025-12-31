Binlerce insan umudunu yılbaşında Devlet Piyangosu’na bağladı. Kimi bütçesine göre davrandı, kimi hayallerine kavuşabilme umudu ile kesenin ağzını açtı.

Piyangocular böylece, binlerce bilet sattı. Devlet Piyangosunun yılbaşı özel çekiliş biletleri vatandaşlardan öyle bir ilgi gördü ki biletler tükenme aşamasına geldi.

Piyangolar Birimi’nin başarılı sorumlusu Turgut Sunalp, en çok geri ödemesi olan, en güvenilir ve en çok ikramiye çıkma şansı olan piyangonun Devlet Piyangosu olduğunu ifade etti.

Turgut Sunalp, şeffaflıktan ödün vermedikleri Devlet Piyangosu’nun büyük ilgi görmesinin halkın bu konudaki güvenini gösterdiğini ifade etti.