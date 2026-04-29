Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde 65 baş kasaplık kuzu, 75 baş kasaplık koyun, 10 baş kasaplık koç, 30 baş kasaplık oğlak ve 25 baş kasaplık keçi kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satışa sunulacak.

Taban fiyatların kuzu için 450 TL/Kg, koyun için 250 TL/Kg, koç için 250 TL/Kg, oğlak için 400 TL/Kg ve keçi için 250 TL/Kg olarak belirlendiği bildirildi. Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği kaydedildi.

Daire, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını belirtirken, ödemelerin peşin nakit veya banka teminatlı çek ile yapılacağı ifade edildi.

Satışa sunulan hayvanların ilgili çiftlikte görülebileceği belirtilen açıklamada, tekliflerin en geç 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şehit Teğmen Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği vurgulandı. Geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

İhaleyi kazananların en geç 15 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları teslim alması gerektiği, bu süre içinde alınmayan hayvanlar için ihale kararının iptal edileceği bildirildi.