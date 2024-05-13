Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı.

Suiçmez 1 Nisan 2024 tarihinde mahkemenin Serdinç Maypa’nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için vermiş olduğu direktif doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis başlatılan soruşturma kapsamında yapılan tespitte, 2022 – 2023 yılları içerisinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Zerberg Healthcare Trd. Ltd. işletmecisi olan zanlı A.A'nın KKTC Sağlık Bakanlığı’na temin ettiği Tıbbi malzemeleri KKTC’ye getirirken Türkiye’de faaliyet gösteren Prizma Grup Medikal isimli işletmeden 9 fatura karşılığında gerçekte 2 milyon 371 bin TL’ye satın aldığı halde söz konusu tıbbi malzemeleri beyan ederken sahte olarak düzenlediği Azin Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. isimli işletmeye ait 153 bin 800 TL’lik faturaları KKTC Gümrük Dairesine tedavüle sürüp gümrüklendiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ilaçları ülkeye getirdikten sonra iç piyasada Türkiye’den aldığı fiyatlara Sağlık Bakanlığı ve firmalara satarak, devleti zarara uğrattığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 4 ifade temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının evinde ve ofisinde arama yapıldığını, sahte olduğu düşünülen ve 2020 yılına ait 4 adet fatura tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının demo ürün olarak gümrüğe beyan ettiği bazı ürünlerin demo mu yoksa normal ürün mü olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada fiyatı oldukça yüksek olan ve zanlı tarafından 2022 yılında bir ilaç firmasına temin edilen ilacın bir ameliyata kullanıldığını ancak söz konusu ilacın gümrüğe beyanının olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlından izahat istendiğinde söz konusu ilacın teknisyen tarafından Güney Kıbrıs’tan gümrüğe beyan edilmeden ülkeye getirildiğini söylediğini aktardı.

Polis, Sağlık ve Maliye Bakanlıklarıyla İlaç ve Eczacılık ile Gümrük Dairelerinde araştırma başlattıklarını kaydetti.

Polis, zanlıyla bağlantılı bazı ilaç firmalarına ulaştıklarını, yeni tutuklamaların olabileceğini açıkladı.

Polis, çok sayıda ifade alınacağını, sahte olduğuna inanılan 4 adet faturanın orijinallerinin arandığını, soruşturmanın genişleyerek, devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.