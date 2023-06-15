Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik aldığı tedbirler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin aldığı “KDV indirimi” kararının halkın alım gücünü artırmayacağını ve fiyatları düşürmeyeceğini belirtti.

Barçın’ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Hükümetin çok geç kalınmış bir şekilde ‘KDV İndirimi’ noktasında aldığı kararın, halkımızın alım gücünü artırmayacağı ve fiyatları düşürmeyeceği kesindir.

Peki neden mi bu kararı aldılar?

Tahminim, çalışanın ve emeklinin maaşlarına yansıyacak hayat pahalılığı oranını az göstermek için olduğudur dostlar.”

