Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “KKTC’nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış… Yazık çok yazık, şu Kıbrıs’ı bir türlü Rum’luktan kurtaramadık'' ifadelerine tepki yağıyor.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sn. Üstel ile siyaseten tamamen farklı noktalarda olabiliriz o ayrı ama bu söylem asla kabul edilemez ve Devlet ciddiyetine de yakışmaz. Biat Kültürünün bizi getirdiği nokta bu maalesef ve bu söz aslında Sn. Üstel'e değil Kıbrıs'ta yaşayan insanlara söylenmiş bir sözdür. Umarım bu konuda gerekli girişimler ve gerekli açıklamalar derhal yapılır'' ifadelerini kullandı.