Alithia ve diğer gazetelere göre DiCarlo, Cumhurbaşkanı Tatar ile saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile de 12.00’de görüşecek, öğleden sonra ise Ledra Palace Otel’de kadınlar grubu ile bir araya gelecek. DiCarlo 12 Şubat’ta Atina’yı, 13 Şubat’ta da Ankara’yı ziyaret edecek.

BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Haq, dün gece yaptığı açıklamada “genişletilmiş formda bir gayriresmi görüşmenin ön hazırlıkları çerçevesinde Kıbrıs sorununda ileriye gitme yolunun görüşüleceğini” söyledi.

Ferhan Haq, DiCarlo’nun gençler ve kadınlar da dahil sivil toplum temsilcileriyle de bir araya geleceğini belirtti. Haq, DiCarlo’nun mart ayında İsviçre’de gerçekleştirilecek gayriresmi genişletilmiş konferansın müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak olumlu bir sonuca varmasını güvenceye almak için iki tarafın pozisyonunu ve niyetlerini saptayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ve DiCarlo arasında ortak bir görüşme planlanmadı. Hristodulidis önceki gece yaptığı açıklamada, “ortak bir görüşmeye hazır olduğunu ve DiCarlo’nun, uygun göreceğine Rum tarafının cevabının olumlu olacağını söyledi.

Hristodulidis ayrıca yeni geçiş noktaları ve Pile konusunda sunduğu öneriler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşünü beklediğini de ifade etti.