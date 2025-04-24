Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite, bugün saat 14.00’te, davetlilerin dinlenmesi gündemiyle toplandı. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nden yetkililer katıldı.

UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığındaki toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.