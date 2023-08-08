KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında, Minareliköy yolunun Km: 0+000 ile 1+300 arası yol güzergâhında yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeni ile 07-10 Ağustos tarihleri arasında konu yol güzergâhı araç trafiğine kapatılacak.

Trafik akışı belirtilen alternatif yol güzergâhından sağlanabilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.