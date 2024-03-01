Belirtilen tarih ve saatler arasında, duatlon yarışının düzenleneceği Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Küçük Sanayi Çemberi-Haspolat Taşkent Çemberi ile Halk Bankası Çemberi arasında kalan yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak olup, yarış süresince ulaşım alternetif yollardan sağlanacaktır.



Duatlon Yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.