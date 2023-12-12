Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde bulunan Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıkları meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

Yol ve trafik güvenliği açısından, Girne istikametinden Alsancak istikametine gidecek sürücüler için sağa Zeytinlik yönüne, Alsancak istikametinden Girne istikametine gidecek sürücüler için ise sağa dağ yönüne dönüşler trafik akışına kapatıldı.

Polisten yapılan açıklamada, "Bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur" denildi.