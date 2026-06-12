Etkinlikte konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kanlıdere Projesi’nin önemini 2016 yılından bu yana AB yetkilileri ve uluslararası kuruluşlara anlattıklarını belirterek, bugün tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Harmancı, projenin Lefkoşa’da yaşayan insanların günlük yaşamını doğrudan iyileştirecek ilk somut iki toplumlu girişimlerden biri olacağını belirtti. Projenin ilk aşamanın tamamlanmasından gurur duyduğunu belirten Harmancı, ikinci etap çalışmalarını da heyecanla beklediklerini söyledi. Projenin iki toplumlu iş birliği ve barış faaliyetleri açısından önemli bir kilometre taşı olacağını ifade eden Harmancı, AB, UNDP ve teknik komitelere teşekkür etti.

Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos da konuşmasında, Kanlıdere’nin Lefkoşa’nın tarihini ve doğal mirasını birleştiren önemli bir unsur olduğunu belirterek, oluşturulan yeşil koridorun iki taraftan insanların bir araya gelmesine katkı koyacağını söyledi.

Etkinliğe, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ile UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov, AB ve UNDP’den bazı yetkililer ve proje yürütücüleri katıldı. Etkinlikte, sırasıyla Bertezzolo, Khaydarov, Harmancı ve Prountzos konuşma yaptı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Kanlıdere/Pedieos Rehabilitasyon Projesi'nin ilk aşaması tamamlandı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, bir yıl önce Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi için çalışmalara başlayacaklarına dair verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, bugün projenin ilk aşamasının tamamlanması için bir araya geldiklerini söyledi.

Bertezzolo, açılışı yapılan yürüyüş ve bisiklet yolunun iki toplumdan insanların bir araya gelip doğayla iç içe vakit geçirebileceği ortak bir yaşam alanı sunduğunu söyledi. Bertezzolo, proje tamamlandığında 3,7 kilometrelik bir parkın oluşturulmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov da UNDP’nin çevresel restorasyonu, sürdürülebilir kentsel gelişim ve güven artırıcı iş birliğini bir araya getiren inisiyatifi desteklemekten gurur duyduğunu söyledi. Khaydarov, Kanlıdere’nin Lefkoşa boyunca uzanan ortak bir çevresel değer olduğunu belirterek, hem Kanlıdere’nin rehabilitasyonunun çevresel dayanıklılığının güçlendirildiğini hem de toplumlar arasında etkileşim, güven artırıcı iş birliği ve karşılıklı güven için yeni fırsatlar yaratıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Bertezzolo, Khaydarov, Harmancı ve Prountzos ile katılımcılar yeni tamamlanan güzergâhta düzenlenen yürüyüş ve bisiklet etkinliğine katıldı.