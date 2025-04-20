Polisten yapılan açıklama şöyle:

“20.04.2025 tarihinde, saat 09:20 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Rıza Efendi Caddesi boyunca UE 481 plakalı kamyon aracı kuzey istikametine doğru kullanan Soner DURSUN (E-36), seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Yzb Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametinden soldan ikinci şerit içerisinden seyretmekte olan Mehmet BÜYÜKKABAKÇI (E-26) yönetimindeki ML 451 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan ML 451 plakalı araç trafik adası içerisinde bulunan reklam panosuna çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan ML 451 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”