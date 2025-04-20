Polisten yapılan açıklama şöyle:

“20.04.2025 tarihinde, saat 09:20 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Rıza Efendi Caddesi boyunca UE 481 plakalı kamyon aracı kuzey istikametine doğru kullanan Soner DURSUN (E-36), seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Yzb Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametinden soldan ikinci şerit içerisinden  seyretmekte olan Mehmet BÜYÜKKABAKÇI (E-26) yönetimindeki ML 451 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan ML 451 plakalı araç trafik adası içerisinde bulunan reklam panosuna çarpıp durmuştur.

Çevreye rahatsızlık veren 3 sarhoş tutuklandı... Biri daha 17 yaşında... Çevreye rahatsızlık veren 3 sarhoş tutuklandı... Biri daha 17 yaşında...

Kaza sonucu yaralanan ML 451 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”