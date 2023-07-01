Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Cuma günü, Yenierenköy’de, 20 yaşındaki Sinan Hürtaş, yönetimindeki EN 113 plakalı salon araç ile süratli bir şekilde seyrettiği sırada, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu viraj üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktı ve yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptı. Çarpma sonrası trafik levhasına ardından da bir ikametgahın önünde bulunan ağaca çarparak ikametgahın avlusu içerisine tavanı üzerinde devrildi.

Kaza sonucu yaralanan EN 113 plakalı araç sürücüsü Sinan Hürtaş ile araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Ayhan Teyarecioğlu ve 17 yaşındaki Nihat Teyarecioğlu Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayhan Teyarecioğlu ve Nihat Teyarecioğlu Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, Sinan Hürtaş ise omurga kemiğinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne arından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

İNÖNÜ’DE TRAFİK KAZASI

İnönü kavşağı - İnönü köyü yolu üzerinde ise 29 yaşındaki Hasan Acarca yönetimindeki CS 700 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.