CTP Genel Başkanı İncirli, Yeni Parti Kurucu Başkanı Özgür Özel’e tebrik mesajı göndererek, CTP’nin ortak demokratik değerler temelinde Yeni Parti ile samimi ve yapıcı diyaloğu, halkların ortak yararına hizmet edecek her türlü dayanışmayı desteklediğini vurgulayarak, tüm kuruculara ve üyelere başarılar diledi.

İncirli'nin mesajı şöyle:

"Yeni Parti’nin kuruluşu münasebetiyle sizi ve kurucu kadrolarınızı içtenlikle kutluyorum.

Siyasal yaşamın güçlenmesi, farklı düşünce ve yaklaşımların özgürce örgütlenebilmesi ve halkın iradesini temsil edecek yeni siyasi partilerin oluşması, çoğulcu demokrasinin doğal ve değerli bir parçasıdır. Bu anlayışla, Yeni Parti’nin Türkiye’nin demokratik yaşamına, hukukun üstünlüğünün güçlenmesine, sosyal adaletin geliştirilmesine ve katılımcı siyasetin ilerlemesine anlamlı katkılar sunmasını temenni ediyorum.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, sosyal demokrasi, özgürlük, eşitlik, laiklik, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlere olan sarsılmaz bağlılığımızla, Yeni Parti ile samimi ve yapıcı diyaloğu merkezine alan ve halklarımızın ortak yararına hizmet edecek her türlü dayanışmayı destekliyoruz.

Yeni Parti’nin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, tüm kurucularına ve üyelerine başarılar diliyorum. Üstlendiğiniz sorumluluğun Türkiye demokrasisi ve bölgemiz için güzel sonuçlar üreteceğine olan inançla yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum.”

-Özel, İncirli’ye teşekkür etti

Sıla Usar İncirli’nin kutlama mesajının ardından Yeni Parti Kurucu Başkanı Özgür Özel de İncirli’ye teşekkür mesajı gönderdi.