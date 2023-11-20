Polisin açıklaması şöyle:

20.11.2023 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Kenan DEDEKARGINOĞLU (E-40), yönetimindeki UZ 083 plakalı salon araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden Aisosa Horrison EGBON (E-35) yönetimindeki UK 462 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile UK 462 plakalı araç kontrolsüzce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı şeritten gelmekte olan Murat AKIN (E-37) yönetimindeki LF 271 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Çarpışmanı etkisin ile LF 271 plakalı araç kontrolsüzce çift şeritli yola girip çift şeritli yolda sol şerit içerisinde seyreden Bengisu ŞEKERCİ (K-23) yönetimindeki UT 375 plakalı salon araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan ve kazaya sebebiyet veren UZ 083 plakalı araç sürücüsü Kenan DEDEKARGINOĞLU tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.