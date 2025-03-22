Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

21.03.2025 tarihinde saat 10:10 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hacı TECİR (E-50), yönetimindeki 06 CUZ 306 plakalı kamyonet araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada seyrettiği yol üzerinde bulunan Haspolat Çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden yoluna devam ederek çembere girmesi neticesinde o esnada çember içerisinden kuzey istikametine doğru seyreden Rojin KAYA (K-19) yönetimindeki MV 292 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanma olmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.