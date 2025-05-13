Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Casino İşletmecileri Birliği’nin destekleriyle hayata geçirilecek proje kapsamında bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda protokol imzalandı.

Protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın ve Elnaz Trading Ltd. Direktörü Hasan Paralik imza koydu.

- Arıklı: “Dikmen ve Ağırdağ kavşaklarındaki sorunu çözüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı imza töreninde yaptığı konuşmada, Lefkoşa-Girne ana yolu üzerine en sorunlu ve trafik güvenliği açısından en tehlikeli bölüm olan Dikmen ve Ağırdağ kavşaklarındaki sorunu çözüyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Arıklı, kavşaklara kurulacak olan sinyalizasyon sisteminin 27 Mayıs’ta hizmete girmesini hedeflediklerini kaydetti. Arıklı, kavşaklar üzerindeki sinyalizasyon sistemlerinin daha sonra akıllı sinyalizasyon sistemlerine dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.

- Arkın: “Birlik olarak güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attık”

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın ise, birlik olarak güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını, ülkedeki trafik güvenliğine katkı yapmaktan da mutlu olduklarını ifade etti.