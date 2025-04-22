Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçların satış ihalesi durduruldu.

Bugün satışa çıkacaktı

İstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Satış neden durduruldu?

Heyetin oy birliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Dilan Polatların lüks araçları satılıyor mu?

Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

Dilan ve Engin Polat'ın kaç aracı var?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince 2023 yılında teslim alınmıştı.

Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturulmuş ve kayıt altına alınmıştı.

Ferrari, Porsche, Mercedes

Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar görüntülenmişti.