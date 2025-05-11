KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle köyde 10.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında elektrik enerjisi sağlanamayacak.

Kuruma göre çalışmaların seyrine bağlı olarak elektrik, belirtilen saatten daha erken ya da daha geç verilebileceğinden, halkın şebekede her an enerji varmış gibi dikkatli davranması gerektiği vurgulandı.

KIB-TEK, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için bölge halkının gerekli tedbirleri almasını isterken, kesinti nedeniyle özür diledi.