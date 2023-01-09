Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, babası Ünal Çağıner’in vefatı üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Çağıner’in paylaşımı şöyle:

“Babamız Ünal Çağıner’i kaybettik. Ünal Çağıner sadece bana ve İçim Çağıner Kavuklu’ya değil binlerce insana babalık yaptı. Turizmde çalışan birçok insanın hayatına dokundu. Vefat haberi duyulduktan sonra yüzlerce telefon ve mesaj yolu ile başsağlığı dileyen dostlarına cevap vermeye çalışıyorum. Veremediklerim haklarını helal etsinler lütfen. Ezelden beri oğlu olmaktan hep gurur duydum. Kalbi güzel, cesur vatansever bir insandı Ünal Çağıner. Bize düşen emanetleri olan düşüncelerini ve vizyonunu devam ettirmektir. En önemlisi de nerden geldiğimizi unutamadan. Çok teşekkürler Ünal Hüseyin Çağıner; bundan sonrası bizde. Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun babamın.