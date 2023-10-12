Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek, şampiyon meleklerimiz anısına, derneğin hayata geçirmek istediği projelere katkı amaçlı toplanan bağışı takdim etti. Görüşmede derneğe daha fazla katkı sağlanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

DİMED Başkanı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Yönetim Kurulu ve dernek üyelerinden oluşan bir heyetle, 12 Ekim 2023 Perşembe günü, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede, Adıyaman’daki deprem esnasında İsias Otel’de hayatını kaybeden 35 kişinin adını yaşatmak için hedeflenen projelere katkı olarak, Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nun himayeleri ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile iş birliğinde düzenlenen, Dışişleri Bakanlığı personeli Ülkü Alemdar’ın yazdığı “Zümrüdü Anka Yolunda” kitabının tanıtım ve imza günü etkinliğinden elde edilen gelirin tümü Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne hedefledikleri projeleri hayata geçirmeleri için bağış olarak verildi.

Dernek Başkanı Ertuğruloğlu, KKTC'yi temsil etmek üzere voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman'da depremde hayatlarını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 24 sporcu çocuklarımızın acısını herzaman kalplerimizde taşıdığımızı ifade ederek, anılarının hayata geçirilecek güzel projelerle yaşatılacağını vurguladı. Ertuğruloğlu DİMED olarak dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirle her zaman eğitime ve çocuklara yönelik katkı yapmakta olduklarını söyledi.