Fileleftheros gazetesi, Dimitriu ile İngiliz heyet arasındaki, görüşmenin dün yapıldığını yazdı.

Habere göre, Dimitriu, yaptığı açıklamada Birleşik Krallık Parlamentosu'nun, ortak sorunların aşılması için ikili iş birliği çerçevesinde bir çok konuya yardım sağlayabileceğini ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliği ve temasın sürmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Dimitriu, İngiliz heyetin gelişinin, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasına da denk geldiğini belirtirken bu atamanın müzakerelerdeki yıllardır var olan çıkmazın ardından olan ilk özlü adım olduğuna da dikkati çekti.