Moral, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların rahmet ve bereketi paylaşma zamanı olduğunu vurgulayarak, bayram günlerinin; dargınlıkları sonlandırmayı, büyükleri ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi, sevgi ve muhabbeti çoğaltmayı öğrettiğine dikkat çekti.

“Kurban; sadece bir ibadet değil, aynı zamanda teslimiyetin, kardeşliğin ve merhametin simgesidir.” diyen Moral, kesilen kurbanların, sadece birer hayvan değil; Allah’a olan bağlılığın, komşuluk hukukunun ve sosyal adaletin birer sembolü olduğunu kaydetti.

- Selimiye Camii bayram namazına davet

Mesajında, Selimiye Camii’nin uzun bir restorasyon sürecinin ardından ibadete açıldığını hatırlatan Moral, burada bayram ruhunun canlandırılması için halkı Selimiye Camii’de bayram namazına davet etti.

Moral, ada genelinde bayram sabahı programını şu şekilde duyuruldu:

“Sabah ezanı 04.25, sabah namazı 04.55, bayram vaazı: 05.30, bayram namazı 06.05”

Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutlayan Moral, “Bu mübarek günlerin kalplerimize huzur, evlerimize bereket, milletimize birlik ve dirlik getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek, sofranız bereketli, gönlünüz huzurlu olsun.” ifadelerini kullandı.