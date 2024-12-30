Ünsal, mesajında 2024’ü geride bırakıp 2025’e girerken, mübarek üç ayların ilki olan Receb ayının idrak edileceğini belirtti. Miladi takvime göre 1 Ocak 2025 Çarşamba günü, Hicri takvime göre 1 Receb 1446’ya denk geliyor. Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe akşamı kutlanacak.

Ünsal, mesajında yeni yılın sağlık, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, mübarek aylar ve geceler hürmetine Cenab-ı Hakk’tan rahmet, mağfiret, bereket ve esenlik diledi.

Halkın üç önemli merasimini tebrik eden Ünsal, bu lütuflara daha nice yıllar erişebilmesi temennisinde bulundu.