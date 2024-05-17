Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, BRT Canlı Yayını’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Göreve gelir gelmez hem altyapı projelerini artırma hem da vatandaşa kaliteli sağlık hizmeti birlikte götürme hedefini belirlediklerini belirten Dinçyürek, 1 - 1 buçuk yıl içinde her bölgede sağlık hizmetlerinde uygulanacak somut projelerle, çok daha iyi noktaya geleceklerini söyledi.

Ambulans konusunda devlet - özel işbirliği ile önemli yol aldıklarını belirten Dinçyürek, “ Şu an bağışlananlarla birlikte 12 ambulans hizmete koyuyoruz. 5 tane daha ambulans için ihaleye çıkıyoruz. Yeni bağışlarla birlikte, toplamda 21 tane yeni ambulansın 1 yıl içinde, hizmete koymayı hedefliyoruz” dedi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Acil Servisi’nde kapsamlı bir yenileme çalışmasının sürdüğünü, Gazimağusa Hastanesi’nde kalp - damar cerrahisi açılacağını ifade eden Dinçyürek, gelecek hafta Maraş’ta bin metrekarelik alanda yeni hastane projesinin başlayacağını kaydetti.

Dinçyürek, Lefke Cengiz Topel Hastanesi’ne de yeni bir Acil Servis yapılacağını açıkladı.

Hekim, hemşire ve diğer insan kaynakları açısından sağlık servisini güçlendirmek istediklerini belirten Dünçyürek, Türkiye’de ihtisas eğitimi gören yaklaşık 100 öğrenci ile biraraya geldiklerini, gençlerin hekimlik kariyerlerine ülkelerinde devam etmesi için tim şartları zorlayacaklarını vurguladı.

Dinçyürek, soru üzerine iç siyasetin her zaman sıcak olduğunu, 20 Bin üyeli UBP’nin demokratik olgunlukla kurultayını yapacağını, Ünal Üstel ve ekibinin güven tazeleyerek yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi

Kaynak: BRT