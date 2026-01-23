Dinçyürek, sağlıkta tam gün mesai zamanının geldiğini belirterek, hastaneleri sadece cihazlarla donatmanın yeterli olmadığını, performans ve üretkenliğin de artırılması gerektiğini söyledi.

Kamuda uygulanmaya çalışıldığı gibi sağlıkta da mesainin daha etkin şekilde kullanılması için Başbakan Ünal Üstel’in iradesi bulunduğunu belirten Dinçyürek, bu iradeyi sağlık alanına da yansıttıklarını ifade etti.

Dinçyürek, devlet hastanelerindeki gecikmeler konusunda yıllardır dile getirilen eleştiriler bulunduğuna dikkat çekerek, yapılacak uygulamanın kamuda çalışan hekimlerin görevini yapmadığı şeklinde algılanmasını istemediğini dile getirdi.

Birçok hekimin mesaisine riayet ettiğini ve oldukça üretken olduğunu belirten Dinçyürek, “Kamuda mesai bellidir. Bütün kamu çalışanları bu mesaiye uymak zorundadır. Buna doktorlar da dahildir. Hastanelerde ve sağlık ocaklarında mesailer saatinde başlayacak, giriş-çıkışlar kontrol edilecek, ameliyathanelerdeki ve polikliniklerdeki süreyi artıracağız” dedi.

Konuyla ilgili sendika ile de istişare edeceklerini kaydeden Sağlık Bakanı Dinçyürek, şunları söyledi: “Sendika ile gayriresmî görüşmeler yaptık. Bizim tespitlerimize onlar da katılıyor. Çözüm önerilerimize uzak değiller; hatta sağlık alanında birçok kişinin vurguladığı adımları ortak atma noktasında isteklidirler. Hepimizin kaygısı ortaktır. Ülke insanımıza daha erişilebilir bir sağlık sistemini sunmak için Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Sağlık çalışanları en önemli paydaşımızdır. Birlikte çalışacağız. Ortak adımları atmaya ve diyaloğa açığız.”

Hakan Dinçyürek, gelebilecek tepkilerle ilgili bir soruya karşılık ise şunları söyledi:

“Ben de bu camiadan geldim ve birçok hekim arkadaşımla diyalog hâlindeyim. Kimse ‘tam mesai kavramına karşıyım, uymayacağım’ demiyor. Çünkü bu bir yasadır. Hekim kitlesi bilinçli bir kitledir ve doğruları biliyor. Amaç daha verimli olmaktır; onlar da bunun farkındadır. Bu uygulamalarla verimliliği artıracak ve olumlu sonuçlar doğuracak adımlar atıyoruz. Hekimlerin de yasal çerçevede uyum sağlayacağını düşünüyorum.”