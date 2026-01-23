Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretine yapılan itirazlar nedeniyle saat 12.00’da yeniden toplanacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Asgari ücrete, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) ve 1Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) itiraz etmişti.

Yeni asgari ücret; saatlik 349,71, günlük 2 bin 797,75, haftalık 13 bin 988.76, aylık brüt 60 bin 618 TL ve net 52 bin 738 TL olarak belirlenmişti.