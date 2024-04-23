Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 senesinden beri, Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı ülkelerin katılımıyla tüm yaş grubundan insanların hastalıklara karşı korunması maksadıyla her yıl Nisan ayının son haftasının “Aşı Haftası” olarak kutlanmakta olduğunu belirten Dinçyürek, aşılanmanın gerek etkisi gerekse düşük maliyetiyle dikkat çeken en önemli sağlık müdahalelerinden birisi olduğunu, milyonlarca kişinin hayatını kurtaran en başarılı yöntemlerin başında geldiğini belirtti.

Dinçyürek, bu yıl 22 – 28 Nisan tarihlerine gelen Aşı Haftasıyla aşının önemine dikkat çekmeye çalışıldığını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2024 yılı için ortaya konulan temanın ise “ Aşılama yoluyla insanca hayat kurtarmak mümkün” olarak belirlendiğini kaydetti.

"Aşı insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlıklı ve risk altındaki kişilere uygulanır" diyen Dinçyürek, "Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı savunma geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında önceden geliştirilmiş savunma sistemi ile savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz .Bağışıklama, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar, salgınlar görülmez" ifadelerinde bulundu.

Dinçyürek, Sağlık Bakanlığının aşı listesinde bulunan aşıları da şöyle sıraladı:

"Hepatit B Aşısı: Doğumdan sonra, taburcu olmadan önce bütün yenidoğan bebeklere hepatit B aşısının ilk dozu yapılmalıdır. Hepatit B aşısının ikinci dozu 1. ayda yapılır, üçüncü dozu ise 6. ayda yapılmalıdır.

Karma Aşı (Difteri, Tetanoz, Asellüler Boğmaca, Hemofilus İnfluenza, İnaktif Polio Aşısı): Aşı 2, 4 , 6 ve 18. aylarda olmak üzere 4 doz yapılır. Bağışıklamanın rapel dozu 4 – 6 yaş arasındaki çocuklara yapılır.

Oral Polio (Çocuk Felci) Aşısı: Ülkemizde 6 ve18. aylarda yapılır.

Pnömokok Aşısı : Ülkemizde Konjuge pnömokok aşısı 2, 4 ve 12. aylarda KKK (Kızamık, Kızamıkcık, Kabakulak Aşısı): İlk doz 12. ayda, ikinci dozu ise 4 – 6 yaş arasında yapılmalıdır.

Suçiçeği Aşısı : İlk doz 12. ayda yapılır. İkinci doz 4 – 6 yaş arasında tekrarlanmalıdır.

Hepatit A Aşısı : İlk dozu 18. ayda yapılan Hepatit A aşısının ikinci dozu 24. ayda tekrarlanmalıdır.

dT (Azaltılmış doz difteri ve tetanoz) Aşısı: Ülkemizde 10 yaşında çocuklara yapılır."

Dinçyürek, eksik aşılı çocuklara aşıların çoğunun yaştan bağımsız olarak uygulanabildiğini, bazı aşıların uygulanmasında ise doz azaltılması yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi altında hizmet vermekte olan Sağlık Merkezlerinde ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi altında hizmet vermekte olan Devlet Hastanelerinde çocukluk çağı aşılarının ücretsiz olarak yapılmakta olduğunu belirten Dinçyürek, ülkemizde her eğitim ve öğretim yılı içerisinde ilkokul 1. ve 5. sınıf öğrencileri yönelik aşı kampanyası düzenlenmekte olduğunu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından okullara gidilerek çocuklarımızın eksik aşıların tamamlandığını vurguladı.

Dinçyürek, "Unutmayın! Aşılarla sağlanan bağışıklıkla hayat kurtarılmaktadır!" dedi.