Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti ev sahipliğinde düzenlenen kurultay nedeniyle diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu ancak Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Üç devlet, tek millet kavramını şahsı ve ülkesi adına kalben hissederek söylediğini belirten Bakan Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Azerbaycan halkına olan sevgi ve selamlarını Azerbaycan halkına iletmesini talep etti.

Geçen hafta kalabalık bir heyetin Bakü'yü ziyaret ettiğini anımsatan Dinçyürek, temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan'nın her yıl gelişimine şahitlik ettiğini belirten Dinçyürek, mütekabiliyet esasına dayalı dost kardeş bir ülke olmaktan şeref duyduğunu, iki ülke arasındaki işbirliği ve sağlık alanında yapılacak birçok iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev de ortak bir çalışma zemini oluşturmak için hem bireysel hem kurumsal anlamda ilerlemek azrumuzdur, ülkelerimizin içten gelen sevgi, saygı ilişkilerini iletmekten memnuniyet duyarım ifadelerinde bulundu.