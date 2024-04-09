Bakan Dinçyürek, bayramın, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekiştiği, sevgi ve saygının daha fazla hissedildiği günler olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu bayram, ailelerimizle bir araya gelerek sevgi, hoşgörü ve paylaşma duygularını güçlendirelim. İhtiyaç sahibi olanları unutmayarak yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutalım. Birbirimize destek olmanın, sevgi ve saygı çerçevesinde bir arada yaşamanın önemini bir kez daha hatırlayalım."

Bakan Dinçyürek, mesajının sonunda başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerle kutlayarak, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler geçirmelerini temenni etti.