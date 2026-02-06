Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, sağlıkta son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı. Dinçyürek, kamuda sağlıkta tam mesai uygulamasının başladığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tam mesai uygulaması başladı

Son günlerde sağlıkta yaşanan gelişmeler ışığında halkı aydınlatma ihtiyacı doğduğunu belirten Dinçyürek, “Biz sağlıkta tam mesaiye geçtik, uygulamaya başladık. Sağlık alanında örgütlü olan ve hekimlerin sendikası konumundaki Tıp-İş, sorunları dile getirme ve eylem koyarak tam mesaiye uymama yönünde sorunlar çıkarmaktadır” dedi.

“Halkımızın daha iyi hizmet almasını istiyoruz”

Tam mesainin temel amacının halkın daha iyi ve etkin sağlık hizmeti alması olduğunu ifade eden Dr. Dinçyürek, sendikanın yaklaşımına da dikkat çekti:

Dinçyürek: “Biz tam mesai ile halkımızın, hastalarımızın daha iyi hizmet almasını, daha etkin hizmet almasını istiyoruz. Onlar bize özlük hakları diyor. Tamam, gelin özlük haklarınızla konuşalım diyoruz. Onlar grev koyuyor. Dedi.

“En iyi sağlık hizmetini sunmak taahhüdümüzdür”

Hükümetin halka verdiği en önemli sözün nitelikli sağlık hizmeti olduğunu vurgulayan Dr. Dinçyürek, bu hedef doğrultusunda kararlı adımlar attıklarını belirtti.

“Bizim halkımıza verdiğimiz bir taahhüt var. En iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak. Bunun için kararlılıkla adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında son dönemde yapılan yatırımlara da değinen Dinçyürek, altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü, milyonlarca euroluk tıbbi cihaz alındığını ve sadece iki buçuk yılda 819 sağlık çalışanının istihdam edildiğini açıkladı. Ayrıca, “İki buçuk yıl önce Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde toplam çalışan hekim sayısından daha fazla hekimi kamu sağlığına istihdam ettik” açıklamasında bulundu.

“Yatırımların anlamı üretkenlikle olur”

Ancak tüm bu yatırımların hekimlerin mesaiye düzenli gelmemesi halinde anlamını yitireceğini vurgulayan Dr. Dinçyürek, şu sözlerle dikkat çekti:

“Sağlıkta yaptığımız bu kadar yatırımlar, insan kaynakları, hastaneler, sağlık ocakları, cihazlar, hekim mesaiye düzenli gelmezse, üretken olmazsa hiçbir anlamı ifade etmemektedir. Biz gelin, sağlıkta tam mesaiye uyalım ve mesai içinde üretken olalım, hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunalım diyoruz, onlar grev diyor.”

“Halkımız müsterih olsun”

Açıklamasının sonunda kamuoyuna seslenen Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, kamuda ve sağlıkta tam mesai uygulamasının kararlılıkla süreceğini belirterek şunları kaydetti:

Kamuda, sağlıkta tam mesai uygulaması kararlılıkla devam edecektir. Halkımız müsterih olsun. Halkımızın bize bu konuda verdiği destekler için herkese teşekkür ederiz. Herkes müsterih olsun, kararlılıkla süreci yürüteceğiz.” Biz hastalarımıza daha iyi hizmet diyoruz, onlar grev diyor” Takdir kamuoyunundur.