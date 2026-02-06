6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler, ölüm yıl dönümlerinde derin bir acı ve saygıyla anıldı.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) tarafından yapılan açıklamada, Şampiyon Meleklerin bu ülkenin umutları ve yarınlara dair hayalleri olduğu vurgulanarak, yaşanan büyük kaybın insan hayatının kutsallığını ve adaletin vazgeçilmezliğini bir kez daha hatırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, İŞAD’ın Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmaya devam edeceği belirtilirken, ailelerin sürdürdüğü adalet arayışının da kararlılıkla destekleneceği kaydedildi.

İŞAD Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Enver Mamülcü, Şampiyon Melekleri rahmetle andıklarını belirterek, ailelerine ve halka başsağlığı dileklerini iletti.