Bakan Dinçyürek, şu ifadelere yer verdi ;

“ Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihe geçmiş, büyük özveri ve fedakarlık ortaya koyarak Halkına önderlik etmiş büyük devlet adamı, değerli insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı 13. Yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, hukukçu, mücahit ve lider olan Merhum Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve varoluş mücadelesine adanmış ömrüyle, halkını azınlıktan devlet sahibi bir topluma taşıyan örnek bir lider olarak tarihe geçmiştir. Kararlı duruşu, diplomatik öngörüleri ve idealleriyle Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatmış, halkının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük çabalar sarf etmiştir. Denktaş’ın ilke ve değerleri genç nesillere rehberlik etmeye devam edecek, bizlere düşen görev onun anısını yaşatarak emanetine sahip çıkmaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, O’nu özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.