Barçın

Bu çerçevede söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Sağlık Bakanlığındaki Yasa Dışı Uygulamalar, Faşist Baskılar ve Hükümetin Rant Düzeni” konulu güncel konuşma yaptı.

Uzun süredir Sağlık Bakanlığı’nda ihalelerde ve personel yönetiminde “sıkıntılar yaşandığını” söyleyen Barçın, Sağlık Bakanı’na eleştirilerde bulundu.

Genetik laboratuvarındaki kit sıkıntısına dikkati çeken Barçın, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyu gündeme taşıyanların görev yerini değiştirdiğini savundu.

Kitler için çıkılan ihalede ödenen rakama değinen Barçın, ülkeye tarihi geçmiş kitlerin geldiğini iddia etti.

Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın yapıldığını ve hastane başhemşiresinin görev tanımının belirlendiğini kaydeden Barçın, “yasa dışı görevlendirme” yapıldığını savundu.

Sağlık Bakanı’nı "becerisizlikle" suçlayan Barçın, hastanelerde yapılan hizmet alımlarına değinerek, Dinçyürek’in görevlendirdiği bir şahsın bilgi işlem alanında hizmet alımı olmasına rağmen Bakan’ın “sosyal medya hesaplarını, reels videolarını” hazırladığını söyledi.

Tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığını ve halkın sağlığının tehlikeye atıldığını savunan Barçın, Sağlık Bakanlığı'nda bazı araçların plakalarının değiştirildiğini bir plakanın sökülüp başka bir arabada kullanıldığını savunarak bunun suç olduğunu söyledi.

-Dinçyürek

Eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, gayri yasal olduğu iddia edilen görevlendirmenin rotasyon olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, başhekim ve başhemşirenin yaptığı görevlendirmeyi gayriyasal bulan Barçın’a CTP’nin hükümette olduğu dönem yaptığı “gayriyasal işlerden” bahsetti, örnekler verdi, CTP’nin “faşizan, siyasi baskılar” yaptığını söyledi.

Dinçyürek, “Sizin faşizan baskı dedikleriniz yıllardır yaptığınızdır.” dedi.

Kit ihalesini mercek altına alarak incelediklerini anlatan Dinçyürek, “Bu konuyu araştırıyoruz, herkesle görüşüyoruz” dedi. Dinçyürek, plakalarla ilgili iddiayı araştıracaklarını söyledi.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, sendika başkanlarının sürüldüğünü iddia etti.

Dinçyürek, Başhekim’in başhemşire ile konuşarak bu düzenlemeyi yaptığını kaydetti.

-Barçın

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, tarihi geçmiş kitlerin kullanılarak insan sağlığının riske atıldığını söyleyerek, Bakan’dan bu konuda izahat istedi. Yerinden cevap veren Dinçyürek, bu konuyu incelediklerini, sonucunu aktaracağını belirtti.

Barçın, Sağlık Bakanlığı’nın “bu konudan kaçamayacağını” söyleyerek, sendikaların, toplumu düşünerek, üyesini ve toplumu korumak için hareket ettiğini kaydetti.

Hizmet alımı yapılan şirketten bir kişinin “Bakan’a reels videoları” hazırladığını anlatan Barçın, araba plakası değiştirilen araca çakar da takıldığını söyledi.

-Akpınar

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Meclis, Milletin Vicdanıdır: Sözün Gücü, Saygının Teminatıdır” konulu güncel konuşma yaptı.

“Biz birbirimizi dinlemeye mecburuz, ancak anlayarak çözüm üretebiliriz.” diyen Akpınar, Meclis kürsüsünün ve Meclis’in akla, vicdana ve halkın gerçek gündemine odaklanması gerektiğini kaydetti.

Kinle, nefretle, küçümsemeyle konuşan milletvekillerine saygının azaldığını söyleyen Akpınar, Meclis’in saygınlığını korumanın önemine vurgu yaptı.

“Meclis dili uzlaşının dili olmalıdır” diyen Akpınar, siyasetin kavga zemini olmaması gerektiğini, KKTC’nin daha saygılı siyaseti hak ettiğini belirtti.

Yükseköğrenim alanına da değinen Akpınar, yükseköğretime dair endişelerini dile getirerek, yükseköğretim alanının “görmezden gelindiği bir dönemde” olunduğunu söyledi.

-Çavuşoğlu

Yanıt vermek üzere Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Akpınar’ın yükseköğrenim ile ilgili konuşmasına katılmadığını, yükseköğrenimini ayakta tutmak adına çalıştıklarını söyledi.

Yükseköğrenim strateji belgesini hazırladıklarını, yükseköğrenimde yenilikler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, TEKNOFEST’e üniversitelerin kaçının katıldığını sordu.

Ülkeye öğrenci taşımakta büyük güçlük çekildiğini kaydeden Çavuşoğlu, üniversitelerin durumunun tek sorumlusu olarak hükümetin gösterilmesine göz yummayacağını söyleyerek, “Üniversiteler de kendisine çeki düzen verecek.” dedi.

Üniversitelerin önemine işaret eden Çavuşoğlu, YÖDAK’ın yasasının da düzenlendiğini, YÖKAS’a ise son şeklini vereceklerini dile getirerek, “Bundan sonra denetimsiz olan hiçbir şey bu alanda yürümeyecek.” dedi.

Sorulan soru üzerine Çavuşoğlu, DAÜ’ye verdikleri desteğe dikkati çekerek, DAÜ’nün tanıtımda zafiyet bulunduğunu bunun ortadan kalkması gerektiğini üniversite yetkililerine ilettiğini söyledi.

DAÜ’nün en büyük sorunun bozulan gelir gider dengesi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, geliri ile giderinin dengelenmesi için atılması gereken adımlar olduğunu kaydetti.

-Akpınar

Yeniden söz alan Serhat Akpınar, süreci iyi bildiğini söyleyerek, önümüzdeki öğretim yılında “yıkım yaşanacağı” uyarısında bulundu.

KKTC’ye vize alarak gelen öğrencilerin büyük kısmının muhacerette geri gönderilmesinin “kabul edilebilir olmadığını” savunan Akpınar, KKTC’nin yükseköğretim alanında bir çekim merkezi olması için ciddi emekler sarf edildiğini, vizesini alan öğrencilerin ülkeye kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

-Besim

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıktaki Sorunlar ve Yasalar Hükümetin Ne Kadar Önceliğidir?” konulu güncel konuşma yaptı.

Sağlıkla ilgili konuşurken çok dikkatli konuştuğunu kaydeden Besim, sağlığa olan güvenin önemine vurgu yaptı.

Acil Durum Hastanesi’nin teşkilatlanmasının tam olmadığını, sıkıntılı olduğunu söyleyen Besim, bu konularda defalarca uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Hemşire ve hekim sayısı nedeniyle nöbetlerde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Besim, Kadın Doğum Servisi’nde bir kadının hayatını kaybettiğini, Sağlık Bakanlığı’nın ölümlerle ilgili soruşturma ekibi oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Besim, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Acil Durum Hastanesine ambulansın 50 dakikada geldiğini iddia etti.

Sevklerin son dönemde arttığını ileri süren Besim, “Önemli olan elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanabilmektir” dedi. Besim, Acil Durum Hastanesi ile ilgili şikayetlere kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlıktaki eksiklerin tamamlanmak zorunda olduğunu belirten Besim, var olan insan kaynağı ile sağlıkta çok daha iyi işler yapılabileceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının “sistemin neden olduğu sorunlar nedeniyle” yargılandığını belirten Besim, iki hekimin birinin Tatlısu’ya birinin İnönü’ye gönderildiğini, deneyimli hekimlerin gönderildikleri yerde iş olmadığı için bütün gün oturduğunu savundu.

Sağlık Bakanı’nın kendisini eleştiren programcılara ve patronlarına “baskı yaptığını” iddia eden Besim, Bakanın iyi niyetli eleştirileri kabul etmesi gerektiğini söyledi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yanıt vermek üzere yeniden söz aldı.

UBP döneminde sağlık alanında yapılanları ve yapılacakları anlatan Dinçyürek, birkaç ay içinde Girne Hastanesi’nin tamamlanacağını ve bu yıl hayata geçeceğini söyledi.

Yeni açılacak sağlık ocaklarıyla ilgili bilgi veren Dinçyürek, bu dönemde sağlık alanında çok fazla yatırım yapıldığını örnekler vererek anlattı.

Kendilerine intikal eden her konuyu soruşturduklarını da söyleyen Dinçyürek, Devrim Barçın’ın gündeme getirdiği konunun “tamir edilen araca yanlışlıkla başka aracın plakasının takılmasına” ilişkin olduğunu söyledi.

-Baybars

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Hükümetin aldığı kararlarla ilgili eleştirilerde bulunan Baybars, ülkedeki suç artışına dikkati çekti, aflarla ülkenin “sorma gir hanına çevrildiğini” savundu.

Ülkeye ithal olarak tetikçi geldiğini ve bunun toplumda huzursuzluk yarattığını belirten Baybars, Düzensiz Göç Merkezi ile ilgili detay bilgi istedi.

Mahkemelerin suç çeşitliliği ve artışı nedeniyle yorulduğunu anlatan Baybars, İçişleri Bakanlığını eleştirdi.

Geçen gün 9 kişinin deportunun kaldırıldığını aktararak bunu eleştiren Baybars, “Bu topluma bu kötülük neden yapılıyor” diye sordu.

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yapıldığını söyleyen Baybars, bunun nedenini sordu.

Ülkenin “güvensiz ve huzursuz” hale getirildiğini ileri süren Baybars, kaldırılan deport kararlarıyla ilgili “aile bütünlüğü mazeretini” kabul etmeyeceğini söyleyerek, bahse konu kişilerin tümünün evli olmadığını kaydetti.

-Candan

Ardından CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan söz aldı. “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yapan Candan, geçen günlerde Strazburg’a temaslarda bulunduklarını belirtti.

Bu sabah Strazburg’ta yapılan bir toplantıda Kıbrıs’ın da konuşulduğunu belirten Candan, diplomatik çabalara devam edeceklerini dile getirdi.

Mülkiyet sorununa ve Güney Kıbrıs’taki tutuklamalara değinen Candan, hükümet yetkililerinden kapıların kapatılması, kapı sayısının azaltılması yönünde açıklamalar gelmesini eleştirdi.

Candan, hükümetin bu durumu kontrol altına almasını talep etti.

Kıbrıs konusunun altı başlığı olduğunu, bunlardan sadece birinin mülkiyet konusu olduğunu kaydeden Candan, davalara ilişkin Türk tarafının ne yapabileceğini çok dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Candan, Kıbrıs konusunda yeni gelişmelerin olabileceği bir döneme girildiğini belirtti.