Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maraş Semt Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maraş Semt Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Fatma Kızıl ve sağlık çalışanlarından bilgiler alan Bakan Dinçyürek, bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde eksiklikler neyse bizzat yerinde görmek için ziyaret ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, daha sonra Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve sağlık personeli ile görüştü.

Bakan Dinçyürek, hastane yönetimi, doktorlar ve hemşireler ile ayrı ayrı yaptığı toplantılarda hastanenin eksikliklerini bizzat dinlemek ve önerileri almak için ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sağlığın içinden gelen biri olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, görevde olduğu dönemde imkanlar doğrultusunda Mağusa Devlet Hastanesi'nin daha iyi bir noktaya gelmesi ve verimliliğin artması için gereken neyse yapacağını söyledi.

Bakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılmayan ameliyatların ve servislerin açılması hedefinde olduklarını, bu yönde hastane yönetimi ile çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dinçyürek, Mağusa Hastanesi konferans salonunda hemşireler ile yaptığı toplantıda, hemşirelik hizmetinin sağlığın en önemli paydaşlarından biri olduğunu, biriken sorunların ve eksikliklerin farkında olduğunu belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren çalışma şartları, nakiller gibi konular olmak üzere birçok konuda toplantılar gerçekleştirdiğini belirten Bakan Dinçyürek, bugün Mağusa Hastanesi’nde görev yapan hemşirelerin de görüş ve önerilerini almak için toplantı gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, göreve geldiği ilk gün itibariyle sorunları ele alması ve birçok beklentiyi kısa sürede karşıladığı için Bakan Dinçyürek’e idari bölüm ve sağlık personeli adına teşekkür ettiğini söyledi.